Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн

Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн

30 мартa, 2023 четверг
05:06
Экономика

Польское правительство 29 марта приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро)

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

Принятое польским правительством постановление предусматривает создание Национальной программы боеприпасов для поддержки развития потенциала польской промышленности по производству артиллерийских боеприпасов.

Согласно программе, По словам Моравецкого, Польша в ближайшее время выделит до двух миллиардов злотых на инвестиции в производство на оборонном заводе Dezamet.

"А заказ – 800 тысяч единиц боеприпасов, это заказ, который составит 12 миллиардов злотых (1,7 миллиарда евро). Это обязательство, которое мы взяли на себя – самое увеличение потенциала для приобретения арсенала боеприпасов в ближайшей перспективе, и желательно, чтобы это все-таки производилось на территории Республики Польша», – подчеркнул он.

Также Польша стремится привлечь иностранных инвесторов – в первую очередь из США и Южной Кореи – для вложения в производство боеприпасов.

  • Напомним, 20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия добились согласия совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Впоследствии к ним присоединились Испания и Польша .
  • Ранее на этой неделе во время встречи Матеуша Моравецкого с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном стало известно о принятии программы производства боеприпасов в Польше
  • Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину.

Польша
оружие для Украины
Читайте также:
міністр оборони США Ллойд Остін
29 мартa, 2023 среда
Истребители F16 украинцам не помогут: В Пентагоне назвали главную потребность украинцев на этой стадии войны
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
29 мартa, 2023 среда
Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина решением о ядерном оружии в Беларуси, - Bloomberg
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
04:39
Маск, Возняк и более тысячи экспертов призвали прекратить разработку искусственного интеллекта
04:11
Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд
03:43
"Цена, которую гражданские платят за войну": украинец Малолетка за снимки Мариуполя получил награду World Press Photo
03:16
В Киеве назначили нового главу патрульной полиции
02:47
США перечислили в госбюджет Украины грант в размере $1,25 млрд
02:19
В Минкультуры разъяснили, что, несмотря на судебный иск, УПЦ (МП) должна освободить Лавру
01:51
Германия выделит дополнительные €12 млрд на долгосрочную военную помощь Украине
01:23
США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины
00:55
Папа Франциск
Папа Франциск попал в больницу
00:27
"Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле
00:11
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры
2023, среда
29 мартa
23:31
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
23:22
"Приблизить победу порядка, основанного на правилах": Зеленский принял участие в глобальном саммите за демократию
22:55
Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
22:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
21:58
В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области
21:47
В Сумской области за день зафиксировано 58 прилетов в результате российских обстрелов
21:47
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось почти до полной остановки. Колонка Сергея Згурца
21:45
Обзор
Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину, бои у ЗАЭС усиливаются, в США обнаружили российского студента-шпиона. Мировые СМИ об Украине 29 марта
21:04
Коэффициент вырос в пользу ВСУ: в Минобороны назвали соотношение потерь украинцев и оккупантов
20:43
В Бахмуте на Донетчине воюют около 6 тыс. наемников Вагнера, - генерал Милли
20:19
Экс-главе "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест до 27 мая по делу о госизмене
20:14
В Одессе загорелся Украинский театр
20:06
Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
20:06
Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
20:01
Минобороны Хорватии подтвердило, что в скором времени передаст Украине вертолеты Ми-8
20:00
Обзор
Победные новости 399-го дня войны: ловушка для российского бомбардировщика, взрыв в Крыму и вертолеты Ми-8 от Хорватии
19:55
Деньги
Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу
19:37
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
19:37
Резников: Получение Украиной боевого самолета 4-го поколения – вопрос времени
19:25
Матеуш Моравецкий
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна
19:24
Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка
19:10
Российская армия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ
19:01
В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко
18:58
Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и возводят укрепления, а ВСУ за день отразили 48 вражеских атак, - Генштаб
18:48
Цыганков назвал свою самую главную проблему в Испании
18:37
Эксклюзив
"Работа на фронте вне политики": военкор Китаева заявила, что все ее коллеги объединились в вопросе списков медиа, которые могут работать на передовой
18:37
Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры
18:32
Обновлено
В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV