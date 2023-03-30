Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн
Польское правительство 29 марта приняло национальную программу по стимулированию производства боеприпасов на общую сумму до двух миллиардов злотых (426,7 миллиона евро)
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.
Принятое польским правительством постановление предусматривает создание Национальной программы боеприпасов для поддержки развития потенциала польской промышленности по производству артиллерийских боеприпасов.
Согласно программе, По словам Моравецкого, Польша в ближайшее время выделит до двух миллиардов злотых на инвестиции в производство на оборонном заводе Dezamet.
"А заказ – 800 тысяч единиц боеприпасов, это заказ, который составит 12 миллиардов злотых (1,7 миллиарда евро). Это обязательство, которое мы взяли на себя – самое увеличение потенциала для приобретения арсенала боеприпасов в ближайшей перспективе, и желательно, чтобы это все-таки производилось на территории Республики Польша», – подчеркнул он.
Также Польша стремится привлечь иностранных инвесторов – в первую очередь из США и Южной Кореи – для вложения в производство боеприпасов.
- Напомним, 20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия добились согласия совместно производить и закупать боеприпасы, чтобы пополнить свои запасы и удовлетворить потребности Украины. Реализация этого плана предусматривает предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Впоследствии к ним присоединились Испания и Польша .
- Ранее на этой неделе во время встречи Матеуша Моравецкого с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном стало известно о принятии программы производства боеприпасов в Польше
- Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину.
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