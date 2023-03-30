Польша приняла программу производства артснарядов более чем на €420 млн

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает PAP.

Принятое польским правительством постановление предусматривает создание Национальной программы боеприпасов для поддержки развития потенциала польской промышленности по производству артиллерийских боеприпасов.

Согласно программе, По словам Моравецкого, Польша в ближайшее время выделит до двух миллиардов злотых на инвестиции в производство на оборонном заводе Dezamet.

"А заказ – 800 тысяч единиц боеприпасов, это заказ, который составит 12 миллиардов злотых (1,7 миллиарда евро). Это обязательство, которое мы взяли на себя – самое увеличение потенциала для приобретения арсенала боеприпасов в ближайшей перспективе, и желательно, чтобы это все-таки производилось на территории Республики Польша», – подчеркнул он.

Также Польша стремится привлечь иностранных инвесторов – в первую очередь из США и Южной Кореи – для вложения в производство боеприпасов.