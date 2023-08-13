Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс"

Для следующей недели, то есть начиная с понедельника, 14 августа 2023 года, будут осуществлены необходимые закупки. С таким заявлением выступил министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США в ответ на наш запрос относительно ударных вертолетов "Апачи". "Абрамсы" вместе с "Апачами" сформируют барьер, который закроет Брестские ворота", - сообщил глава минобороны Польши.

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Он пояснил, что "Брестские ворота – это равнина в окрестностях Бреста, то есть границы с Беларусью (полоса шириной около 80 километров, между Нарвой и Западным Бугом – ред.)".

"Дело в том, что танки "Абрамс" вместе с "Апачами" составляют непроницаемое препятствие", - подчеркнул Блащак.

Среди вооружения, которое усилит польскую безопасность на Брестском направлении, министр также упомянул танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50, высокомобильную реактивную артиллерийскую систему HIMARS.

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"После восемнадцатилетнего перерыва мы восстановили военную часть - 1-ю ракетную бригаду", - добавил глава Минобороны.

Он отметил, что для производства оружия Польшей используются как отечественная оборонная промышленность, так и заводы оборонной промышленности стран-союзниц.

Намерение приобрести 96 вертолетов Apache польское минобороны выражало еще в прошлом 2022 году. В мае 2023 года соответствующая договоренность была достигнута с американской стороной.