Польша превентивно укрепляет границу с Россией и Беларусью
Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью и уже строит первые укрепления
Об этом написал в твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже строят на границе с Калининградской областью", - написал Блащак, дополнив сообщение фотографиями.
Напомним, с утра 18 февраля 2023 года белорусские пограничники прекратили пропускать грузовики из Польши через пункты перехода границы с Литвой и Польшей. 21 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска "Кукурики", который был единственным действующим пунктом на границе с Беларусью для движения грузового транспорта.
20 февраля стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил выслать из страны трех польских дипломатов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное