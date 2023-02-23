Польша превентивно укрепляет границу с Россией и Беларусью

Об этом написал в твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания. Первые укрепления уже строят на границе с Калининградской областью", - написал Блащак, дополнив сообщение фотографиями.

Напомним, с утра 18 февраля 2023 года белорусские пограничники прекратили пропускать грузовики из Польши через пункты перехода границы с Литвой и Польшей. 21 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска "Кукурики", который был единственным действующим пунктом на границе с Беларусью для движения грузового транспорта.

20 февраля стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил выслать из страны трех польских дипломатов.