Польша прекратила вещание российских каналов из-за вторжения РФ в Украину
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Польши из-за вторжения Российской Федерации в Украину снял с реестра телевизионных программ ряд российских каналов
Об этом сообщает gov.pl.
"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял постановление об исключении из "Реестра телевизионных программ, распространяемых исключительно в системе ИКТ и распределенных программ" следующие каналы: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Россия 24", – говорится в сообщении.
Снятие с реестра означает невозможность распространения этих программ в кабельных сетях, спутниковых платформах и интернет-платформах.
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