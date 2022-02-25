Польша прекратила вещание российских каналов из-за вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает gov.pl.



"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял постановление об исключении из "Реестра телевизионных программ, распространяемых исключительно в системе ИКТ и распределенных программ" следующие каналы: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР Планета, Союз ТВ, Россия 24", – говорится в сообщении.



Снятие с реестра означает невозможность распространения этих программ в кабельных сетях, спутниковых платформах и интернет-платформах.







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