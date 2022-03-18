Польша представит предложения по миротворческой миссии для Украины в Евросовете

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, передает PAP.

Польские власти считают, что, несмотря на то, что среди некоторых стран Запада преобладают "сдержанные настроения", дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что такая миротворческая миссия появится.



"Речь идет не о миссии, которая вступит в прямой конфликт с РФ. Она должна быть размещена в незанятых Россией населенных пунктах, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", – заявил Мюллер.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду, 16 марта, в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине. В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя польское предложение о миротворческой миссии, сказал, что присутствие американских солдат на территории Украины только продолжит войну.