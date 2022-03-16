Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду, 16 марта, в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине
Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.
"Мы обсудили шаги, которые следует предпринять, чтобы остановить вторжение России. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера во время своего визита в Киев говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский. Я представил этот проект союзникам, чтобы они подумали, можно ли и как сформировать миротворческую миссию в Украине", – рассказал Мариуш Блащак.
Он напомнил, что эта миссия выполняется в Косово. В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя польское предложение о миротворческой миссии, сказал, что присутствие американских солдат на территории Украины только продлит войну.
- Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.
- 16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное