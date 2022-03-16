Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

"Мы обсудили шаги, которые следует предпринять, чтобы остановить вторжение России. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера во время своего визита в Киев говорил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский. Я представил этот проект союзникам, чтобы они подумали, можно ли и как сформировать миротворческую миссию в Украине", – рассказал Мариуш Блащак.

Он напомнил, что эта миссия выполняется в Косово. В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя польское предложение о миротворческой миссии, сказал, что присутствие американских солдат на территории Украины только продлит войну.

Напомним, Байден назвал Путина военным преступником.

16 марта стало известно, что США предоставит 800 систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины.