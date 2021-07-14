Польша предоставит возможность вакцинировать детей до 12 лет, если это позволит ЕС

Об этом сообщает Еswinoujscie .

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что страна даст возможность вакцинировать детей в возрасте до 12 лет, если ЕМА и другие лекарственные агентства это позволят.

По его словам, низкий уровень вакцинации повышает риск возникновения четвертой волны коронавируса на территории Польши.



Также он добавил, что страна не планирует запрещать невакцинированным людям заходить в помещения ресторанов, или торговых центров, как это было сделано во Франции. Польша и в дальнейшем будет концентрироваться на нынешних ограничениях, установленных в государстве.