Польша предоставит возможность вакцинировать детей до 12 лет, если это позволит ЕС
Польша планирует начать вакцинацию среди детей в возрасте до 12 лет
Об этом сообщает Еswinoujscie .
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что страна даст возможность вакцинировать детей в возрасте до 12 лет, если ЕМА и другие лекарственные агентства это позволят.
По его словам, низкий уровень вакцинации повышает риск возникновения четвертой волны коронавируса на территории Польши.
Также он добавил, что страна не планирует запрещать невакцинированным людям заходить в помещения ресторанов, или торговых центров, как это было сделано во Франции. Польша и в дальнейшем будет концентрироваться на нынешних ограничениях, установленных в государстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 31.99Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное