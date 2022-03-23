Польша предоставит Украине $1 млрд под залог средств в гривнях
Польский центробанк заключил с Украиной договор о валютном свопе, в рамках которого Польша предоставит Украине $1 млрд под залог суммы в гривнях в эквиваленте в год
Об этом сообщает Национальный банк.
"Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали договор о совершении операции валютный своп гривня / доллар США в объеме до 1 млрд долл. США в эквиваленте", – говорится в сообщении.
Решение о такой операции польская сторона приняла в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля. Однако реализация ее нуждалась в технической подготовке.
Соглашение вступило в силу 21 марта. Долларовые средства польская сторона предоставила Украине на год с возможностью продления этого периода, после чего Украина должна вернуть указанную сумму в долларах в обмен на залог в гривнях.
"Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины", - отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
Напомним, Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке.
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