Польша предоставит Украине $1 млрд под залог средств в гривнях

Об этом сообщает Национальный банк.

"Национальный банк Украины и Национальный банк Польши подписали договор о совершении операции валютный своп гривня / доллар США в объеме до 1 млрд долл. США в эквиваленте", – говорится в сообщении.



Решение о такой операции польская сторона приняла в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля. Однако реализация ее нуждалась в технической подготовке.



Соглашение вступило в силу 21 марта. Долларовые средства польская сторона предоставила Украине на год с возможностью продления этого периода, после чего Украина должна вернуть указанную сумму в долларах в обмен на залог в гривнях.



"Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Национальным банком Польши. Полученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины", - отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.



Напомним, Польша готовит дополнительное налогообложение для компаний, продолжающих работать на российском рынке.