Польша предложит НАТО отправить миротворцев в Украину
Президент Анджей Дуда в преддверии саммита НАТО, который состоится 24 марта, проводит активные встречи с лидерами соседних с Украиной государств и намерен предложить Альянсу сформировать миротворческий контингент
Об этом сообщает польская Kronika24, передает Еспресо.TV .
Президент Польши в последние дни встречался со своим коллегой из Болгарии Руменом Радевым. После этого он отправился в Бухарест для переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В понедельник, 21 марта, Анджей Дуда посетил Кишинев, где встретился с президентом Молдовы Майей Санду.
Эти переговоры являются частью более широких консультаций перед внеочередным саммитом НАТО в четверг и беседой с президентом США Джо Байденом.
В этом контексте 21 марта президент Анджей Дуда принял в Президентском дворце директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса. На встрече также присутствовал посол США Марк Бжезинский.
По результатам этих встреч и консультаций президент Анджей Дуда поедет на саммит НАТО в Брюсселе 24 марта и представит вместе с правительством предложение о миротворческой миссии в Украине.
- Напомним, Польша является одним из крупнейших адвокатов Украины в ЕС и НАТО и страной, принявшей больше всего мигрантов из зоны боевых действий. Также она готовит распоряжение о конфискации российских активов в пользу Украины и дополнительное налогообложение для компаний, не уходящих с рынка России. Кроме того, именно Польша, по предположениям экспертов, может стать следующей целью армии России после Украины.
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