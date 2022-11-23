Польша предложила Германии передать системы ПВО Patriot Украине и разместить их у границы
Министр национальной обороны Польши попросил Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot и разместить их у границы
Об этом Мариуш Блащак написал в твиттере.
"После дальнейших ракетных атак России я обратился к Германии с предложением передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и развернуть их на западной границе. Это защитит Польшу от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", - отметил он.
Похожее мнение в интервью PAP выразил президент правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Он отметил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это оборудование украинцам и разместила его на западе Украины. И добавил, что это его личное мнение.
- После падения ракеты 15 ноября на территории Польши, Германия предложила укрепить польское небо своими системами ПВО Patriot. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них расположены в Словакии.
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