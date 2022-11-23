Об этом Мариуш Блащак написал в твиттере.

"После дальнейших ракетных атак России я обратился к Германии с предложением передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и развернуть их на западной границе. Это защитит Польшу от дальнейших жертв и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе", - отметил он.

Похожее мнение в интервью PAP выразил президент правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Он отметил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это оборудование украинцам и разместила его на западе Украины. И добавил, что это его личное мнение.

После падения ракеты 15 ноября на территории Польши, Германия предложила укрепить польское небо своими системами ПВО Patriot. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них расположены в Словакии.

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