Об этом сообщает WNP.pl.

Отмечается, что Блащак принял участие в пятой встрече министров обороны около 40 стран в составе Консультативной группы по обороне Украины на военной базе США Рамштайн в Германии.

"Со своей стороны я представил предложение польской оружейной промышленности, особенно в отношении гаубиц Krab. Это предложение адресовано странам, особенно Западной Европе, которые, заказывая Krab для Украины, могут хорошо инвестировать свои деньги" - сказал он.

По его словам, эти деньги необходимы для увеличения производственного потенциала Huta Stalowa Wola и всей группы PGZ.

"С каждым годом он становится больше благодаря заказам самой Украины и заказам Министерства национальной обороны", – добавил он.

Известно, что 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

Блащака спросили о ситуации на русско-украинском фронте.

"Украинские войска пошли в контрнаступление, двигаются вперед, отвоевывают оккупированную Россией территорию, но это, попросту говоря, длительный процесс и нужна поддержка свободного мира", - сказал он.

Отвечая на вопрос о компенсации польских поставок в Украину танками из Германии, он отметил, что "мы получили неудовлетворительное предложение, потому что немцы предлагали нам до 20 танков в следующем году".

"Я письменно ответил своей коллеге, что минимальное количество интересующих нас танков - это батальон, а в западноевропейском понимании - это 44 танка", - сказал Блащак, добавив, что пока не получил ответа на свое письмо.

25 августа главный редактор издания Defense Express Олег Катков отметил, что САУ Krab могут стать одной из основных гаубиц для вооружения специализированных артиллерийских бригад ВСУ, потому что там важно обладать высокой скоростью и высокой дальностью огня.

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