Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает National Post.

Известно, что Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю. Моравецкий считает, что такие действия заставят Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну.

Ранее на этой неделе страны - члены ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России. Детали не были раскрыты, но председательствующая в ЕС Франция заявила, что торговый статус России как "страны наибольшего содействия" будет аннулирован.

Напомним, Польша прекратит закупку российского газа по окончании в декабре действующего контракта на газ по Ямальскому газопроводу.

Также ранее сообщалось, что Польша на саммите НАТО и встрече в Европейском совете представит идею миротворческой миссии в Украине.