Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией
Правительство Польши призывает ужесточить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину. В этот раз они призвали Европейский Союз ввести полный запрет на торговлю с РФ.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает National Post.
Известно, что Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю. Моравецкий считает, что такие действия заставят Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну.
Ранее на этой неделе страны - члены ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России. Детали не были раскрыты, но председательствующая в ЕС Франция заявила, что торговый статус России как "страны наибольшего содействия" будет аннулирован.
- Напомним, Польша прекратит закупку российского газа по окончании в декабре действующего контракта на газ по Ямальскому газопроводу.
- Также ранее сообщалось, что Польша на саммите НАТО и встрече в Европейском совете представит идею миротворческой миссии в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное