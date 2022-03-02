Польша предложила ЕС предоставить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС принять пакет финансовой помощи для Украины в размере €100 млрд
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.
"Пакет инвестиций в 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры предложил ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий. Дружественный шаг, который оставит след в истории. Украинцы знают и ценят вашу поддержку! Спасибо", - отметил он.
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