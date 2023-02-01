Об этом информирует dorzeczy.pl.

1 февраля на пресс-конференции в Риге Дуда с президентом Латвии Эгилсом Левитсом обсуждали летний саммит НАТО в Вильнюсе. Важными были два вопроса: усиление Альянса в странах региона путем увеличения присутствия с уровня батальонных групп до уровня бригадных групп и укрепление инфраструктуры.

В то же время, польский президент заявил, что армия Украины должна получить достаточно техники для остановки наступления РФ и вернуть временно захваченные территории.

"Это наша важнейшая задача сегодня, мы, безусловно, будем говорить об этом до Вильнюсского саммита, но мы также хотели бы до Вильнюсского саммита разработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть, делая шаг дальше в этом в процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс, - сказал президент Польши.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, а ядерные государства, в том числе США и Великобритания, не предоставили Украине полной поддержки безопасности.

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