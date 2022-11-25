Польша предлагает переместить немецкие Patriot в Украину. В НАТО заявили, что решения должны приниматься правительствами стран
В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Бухаресте.
После того, как Германия предложила Польше Patriot, в Варшаве сказали: лучше дайте их Украине. Это решение должно было бы зависеть от союзников из Альянса, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг оставил выбор правительствам стран.
"Это подчеркивает, что НАТО – не часть конфликта, у нас нет сил и войск (в Украине, – ред.), наша задача – сделать так, чтобы украинцы могли оперировать более чем современными системами без размещения персонала НАТО в Украине. Но специфические решения по специфическим системам – это национальные решения. Это решать правительствам стран", – разъяснил генсек.
Столтенберг рассказал, что специалисты Альянса "не проводили никакой работы по обучению персонала системам ПВО на территории Украины". Впрочем, все же подчеркнул, что "иногда" для решения нужны консультации с союзниками.
Генсек НАТО напомнил, что союзники передали немало "современных" систем ПВО/ОБ Украине, включая норвежскую NASAMS, "показавшую невероятную эффективность и более чем продвинутым немецким ЗРК IRIS-T SLM".
"Я был на неделе в Испании и там пообещали дополнительные батареи Hawk", - сказал генеральный секретарь.
Также Столтенберг добавил, что союзники обучают экипажи, помогают с ремонтом, запчастями и боезапасом.
- 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное