Польша предлагает переместить немецкие Patriot в Украину. В НАТО заявили, что решения должны приниматься правительствами стран

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Бухаресте.

После того, как Германия предложила Польше Patriot, в Варшаве сказали: лучше дайте их Украине. Это решение должно было бы зависеть от союзников из Альянса, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг оставил выбор правительствам стран.

"Это подчеркивает, что НАТО – не часть конфликта, у нас нет сил и войск (в Украине, – ред.), наша задача – сделать так, чтобы украинцы могли оперировать более чем современными системами без размещения персонала НАТО в Украине. Но специфические решения по специфическим системам – это национальные решения. Это решать правительствам стран", – разъяснил генсек.

Столтенберг рассказал, что специалисты Альянса "не проводили никакой работы по обучению персонала системам ПВО на территории Украины". Впрочем, все же подчеркнул, что "иногда" для решения нужны консультации с союзниками.

Генсек НАТО напомнил, что союзники передали немало "современных" систем ПВО/ОБ Украине, включая норвежскую NASAMS, "показавшую невероятную эффективность и более чем продвинутым немецким ЗРК IRIS-T SLM".

"Я был на неделе в Испании и там пообещали дополнительные батареи Hawk", - сказал генеральный секретарь.

Также Столтенберг добавил, что союзники обучают экипажи, помогают с ремонтом, запчастями и боезапасом.

21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.

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