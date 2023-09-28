Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве

Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве

28 сентября, 2023 четверг
00:28
Экономика

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Соответствующее предложение министр предложил на переговорах между Польшей и Украиной.

Он также предложил заключить соглашение, гарантирующее непоставку украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, в Германию и Литву.

Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу. Премьер-министр Марчел Чолаку заявил , что его страна не ввела запрет на импорт украинского зерна, поскольку "Украине нужно помогать до окончания войны".

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал предложение Украины о лицензировании агропродукции хорошим и готов рассмотреть этот план подробнее.

Польша
Германия
Литва
экспорт зерна
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
26 сентября, 2023 вторник
Начинается настоящая конкуренция между иностранными производителями в поставках новых вооружений для ВСУ. Колонка Сергея Згурца
ПВК Вагнера
27 сентября, 2023 среда
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
27 сентября, 2023 среда
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
28 сентября
00:03
Олег Николенко
Россия не должна вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, - МИД
2023, среда
27 сентября
23:35
"Это была ошибка": Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС "Галичина"
22:35
Алексей Навальный
Навального на год поместили в одиночную камеру
21:57
Российские киберспортсмены выиграли турнир, но из-за гражданства РФ им не выплатили призовые
20:58
Рефат Чубаров
Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров
20:33
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца
20:23
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
20:21
Шеремет
Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала
20:16
Над Николаевом сбили российский беспилотник
20:12
Эксклюзив
гривна доллар
Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют
20:03
Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб
20:02
OPINION
Мыколе Рябчуку – 70
20:00
Обзор
Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV