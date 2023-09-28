Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Соответствующее предложение министр предложил на переговорах между Польшей и Украиной.

Он также предложил заключить соглашение, гарантирующее непоставку украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, в Германию и Литву.

Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу. Премьер-министр Марчел Чолаку заявил , что его страна не ввела запрет на импорт украинского зерна, поскольку "Украине нужно помогать до окончания войны".

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал предложение Украины о лицензировании агропродукции хорошим и готов рассмотреть этот план подробнее.