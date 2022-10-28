Об этом заявило Министерство иностранных дел.

"Расчет военных потерь, нанесенных СССР, будет базироваться на исследовании, сравнимом с тем, по результатам которого был подготовлен Отчет о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов, согласно постановлению польского Сейма", – говорится в комментарии.

Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди основного: возвращение имущества, похищенного Германией с 1939 по 1945 год и компенсация ущерба жертвам оккупации, членам их семей и польской диаспоре в нацистской Германии.

Кроме того, Польша требует возвращения собственных конфискованных культурных ценностей, которые находятся на территории Германии.

На требования Польши в своем стиле отреагировал Дмитрий Медведев:

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации военных потерь, можно реагировать двояко. Либо подготовить им сет за "все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Или сказать, чтобы они подтёрлись своим плохим расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала".

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях на сумму €1,3 трлн за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.

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