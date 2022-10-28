Польша потребует от России репараций за Вторую мировую войну. Медведев назвал варианты реакции РФ
Польша потребует от России компенсации ущерба, нанесенного властью Советского Союза во время Второй мировой войны
Об этом заявило Министерство иностранных дел.
"Расчет военных потерь, нанесенных СССР, будет базироваться на исследовании, сравнимом с тем, по результатам которого был подготовлен Отчет о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов, согласно постановлению польского Сейма", – говорится в комментарии.
Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди основного: возвращение имущества, похищенного Германией с 1939 по 1945 год и компенсация ущерба жертвам оккупации, членам их семей и польской диаспоре в нацистской Германии.
Кроме того, Польша требует возвращения собственных конфискованных культурных ценностей, которые находятся на территории Германии.
На требования Польши в своем стиле отреагировал Дмитрий Медведев:
"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации военных потерь, можно реагировать двояко. Либо подготовить им сет за "все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Или сказать, чтобы они подтёрлись своим плохим расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала".
- 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях на сумму €1,3 трлн за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.
- 15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.
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