Польша построит укрепление на границе с Беларусью: выделили €350 млн
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления границы с Беларусью
Об этом сообщает Польское Радио .
На государственной границе между Польшей и Белоруссией начнут возводить укрепления. На строительство было выделено 1.615 млрд злотых, то есть около €350 млн.
Сейм принял закон о подготовке и строительстве барьера на внешней границе 14 октября. После внесения поправок Сената президент Дуда подписал закон. Со следующего дня после подписания закон вступает в силу.
Необходимость строительства укрепления объясняют высоким наплывом мигрантов на границе с Беларусью, которая является внешней границей Евросоюза. Попытки нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и других европейских лидеров считают "шантажом" Лукашенко в ответ на санкции.
- Напомним, 16 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина"
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