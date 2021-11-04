Польша построит укрепление на границе с Беларусью: выделили €350 млн

Об этом сообщает Польское Радио .



На государственной границе между Польшей и Белоруссией начнут возводить укрепления. На строительство было выделено 1.615 млрд злотых, то есть около €350 млн.



Сейм принял закон о подготовке и строительстве барьера на внешней границе 14 октября. После внесения поправок Сената президент Дуда подписал закон. Со следующего дня после подписания закон вступает в силу.



Необходимость строительства укрепления объясняют высоким наплывом мигрантов на границе с Беларусью, которая является внешней границей Евросоюза. Попытки нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и других европейских лидеров считают "шантажом" Лукашенко в ответ на санкции.

Напомним, 16 октября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина"