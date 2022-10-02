Польша построила стену протяженностью 187 км на границе с Беларусью

Об этом сообщает уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в своем twitter.

Он заявляет, что в настоящее время нелегальный въезд в страну невозможен, а польская граница - самая защищенная во всей Европе.

Польша отказалась принимать бегущих от мобилизации россиян.

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