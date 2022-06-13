Польша построила 140 километров "стены" на границе с Беларусью

Видео заграждения было распространено на официальной странице Пограничной службы Польши.

"Первые завершенные участки пограничного барьера – сданы в эксплуатацию. Остальные – на стадии сдачи. Пролеты установлены на 140 км. границы. Электронное оборудование будет установлено в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет около 400 км, стена будет длиной 187 км. Стоимость работ превысит 1,5 млрд. злотых (355 млн долларов США). Завершить работы планируется до конца июня.

Справка: Начали строительство стены 25 января – после прошлогоднего миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. В октябре 2021 года несколько авиакомпаний начали свозить мигрантов (в основном из Ирака и Сирии) в Минск. Белорусские власти при поддержке вооруженных пограничников с собаками направили колонну мигрантов в границу с Польшей. Мигранты пытались атаковать польских пограничников, несколько групп прорвались на территорию ЕС. Польские пограничники, а впоследствии и военные, пытались остановить нелегалов, тогда как белорусские власти снабжали мигрантам щебень, инструменты для перерезки металлических ограждений, баллончики с газом. В результате кризиса погибли как минимум 14 человек, 1,5 тыс. были задержаны.