Польша построила 140 километров "стены" на границе с Беларусью
Польские пограничники продемонстрировали видео защитных сооружений на границе с Беларусью. Стена имеет протяженность 140 километров
Видео заграждения было распространено на официальной странице Пограничной службы Польши.
"Первые завершенные участки пограничного барьера – сданы в эксплуатацию. Остальные – на стадии сдачи. Пролеты установлены на 140 км. границы. Электронное оборудование будет установлено в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
Общая протяженность польско-белорусской границы составляет около 400 км, стена будет длиной 187 км. Стоимость работ превысит 1,5 млрд. злотых (355 млн долларов США). Завершить работы планируется до конца июня.
Справка: Начали строительство стены 25 января – после прошлогоднего миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. В октябре 2021 года несколько авиакомпаний начали свозить мигрантов (в основном из Ирака и Сирии) в Минск. Белорусские власти при поддержке вооруженных пограничников с собаками направили колонну мигрантов в границу с Польшей. Мигранты пытались атаковать польских пограничников, несколько групп прорвались на территорию ЕС. Польские пограничники, а впоследствии и военные, пытались остановить нелегалов, тогда как белорусские власти снабжали мигрантам щебень, инструменты для перерезки металлических ограждений, баллончики с газом. В результате кризиса погибли как минимум 14 человек, 1,5 тыс. были задержаны.
- В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
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