Об этом сообщает Wnp.pl.

"Мы построили уже около 107 км этого заграждения", – заявила Александрович.

По словам спикера Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши, это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с Россией, который составляет 198 километров.

Заграждение на этом отрезке границы начали строить в начале ноября 2022 года, оно состоит из трех рядов колючей проволоки на металлических столбах.

Сооружение будет 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. Впереди есть сетка для диких зверей.

В начале апреля там начнут монтировать так называемый электронный барьер – это подробная система фиксации движения на границе.

"В этом году мы зафиксировали один случай незаконного пересечения границы из России на польскую сторону", - добавила Мирослава Александрович.

Кроме того, Польша построила забор на границе с Беларусью. Строительство было начато 25 января 2021 года – после миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. В октябре 2021 года несколько авиакомпаний начали свозить мигрантов (в основном из Ирака и Сирии) в Минск. Белорусские власти при поддержке вооруженных пограничников с собаками направили колонну мигрантов к границе с Польшей. Мигранты пытались атаковать польских пограничников, несколько групп прорвались на территорию ЕС. Польские пограничники, а впоследствии и военные, пытались остановить нелегалов, тогда как белорусские власти поставляли мигрантам щебень, инструменты для перерезки металлических ограждений, баллончики с газом. В результате кризиса погибли по меньшей мере 14 человек, 1,5 тыс. были задержаны.