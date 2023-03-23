Польша построила 107 км заграждений на границе с российской Калининградской областью
Представитель пограничной службы Польши Мирослава Александрович рассказала, что вдоль Калининградской области РФ уже построено 107 километров заграждений
Об этом сообщает Wnp.pl.
"Мы построили уже около 107 км этого заграждения", – заявила Александрович.
По словам спикера Варминско-Мазурского отдела пограничной службы Польши, это более половины протяженности наземного отрезка границы Польши с Россией, который составляет 198 километров.
Заграждение на этом отрезке границы начали строить в начале ноября 2022 года, оно состоит из трех рядов колючей проволоки на металлических столбах.
Сооружение будет 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. Впереди есть сетка для диких зверей.
В начале апреля там начнут монтировать так называемый электронный барьер – это подробная система фиксации движения на границе.
"В этом году мы зафиксировали один случай незаконного пересечения границы из России на польскую сторону", - добавила Мирослава Александрович.
Кроме того, Польша построила забор на границе с Беларусью. Строительство было начато 25 января 2021 года – после миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. В октябре 2021 года несколько авиакомпаний начали свозить мигрантов (в основном из Ирака и Сирии) в Минск. Белорусские власти при поддержке вооруженных пограничников с собаками направили колонну мигрантов к границе с Польшей. Мигранты пытались атаковать польских пограничников, несколько групп прорвались на территорию ЕС. Польские пограничники, а впоследствии и военные, пытались остановить нелегалов, тогда как белорусские власти поставляли мигрантам щебень, инструменты для перерезки металлических ограждений, баллончики с газом. В результате кризиса погибли по меньшей мере 14 человек, 1,5 тыс. были задержаны.
- В октябре 2021 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе с Беларусью возводится, чтобы защититься от миграционного шантажа режимов Лукашенко и Путина.
- 13 июня 2022 года польские пограничники продемонстрировали видеозащитные сооружения на границе с Беларусью. Стена имеет протяженность 140 километров.
- 2 октября 2022 года Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью, его протяженность составила 187 км, а высота – 5,5 м.
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