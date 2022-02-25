Польша поставила Украине колонну боеприпасов
Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что на фоне российского полномасштабного нападения на Украину из Польши прибыли боеприпасы
Об этом он написал в твиттере.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мариуш Блащак выразил поддержку украинцам и солидарность. Также он решительно осудил российскую агрессию.
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