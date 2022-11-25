Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине
Германия после просьбы Польши и разрешения НАТО сама должна решить, где размещать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Reuters.
"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - сказал Дуда на пресс-конференции в Каунасе.
- Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию направить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили , что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- В НАТО заявили, что решение о передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot для Украины должны принимать правительства стран.
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