Польша послала Германии дипломатическую ноту по военным репарациям
В Министерстве иностранных дел Германии получили дипломатическую ноту от Польши по выплате репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны
Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге 5 октября, передает Укринформ .
Он заявил, что ответ на письмо будет предоставлен "предусмотренными дипломатическими каналами" после его детального изучения.
Представительница федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн отметила, что при вступлении Польши в ЕС были подтверждены определенные договоры по репарациям и Германия чувствует себя обязательством по ним.
"Но также ФРГ чувствует свою обязанность не забывать нравственные последствия нацистского правления", - подчеркнула Гоффманн.
По ее словам, федеральное правительство "очень осознано" того, что нацистская Германия во время Второй мировой войны нанесла незаурядные страдания Польше и убила более миллиона человек. Также правительство осознает, что именно нападение на Польшу стало началом этого преступления.
"Но речь не идет о том, чтобы подвести какую-то черту под историей, с точки зрения Германии, это невозможно", - отметила представитель федерального правительства ФРГ. Она также подчеркнула, что вопрос решен в соответствии с международным правом.
- Накануне, 4 октября, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
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