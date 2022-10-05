Польша послала Германии дипломатическую ноту по военным репарациям

Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге 5 октября, передает Укринформ .

Он заявил, что ответ на письмо будет предоставлен "предусмотренными дипломатическими каналами" после его детального изучения.

Представительница федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн отметила, что при вступлении Польши в ЕС были подтверждены определенные договоры по репарациям и Германия чувствует себя обязательством по ним.

"Но также ФРГ чувствует свою обязанность не забывать нравственные последствия нацистского правления", - подчеркнула Гоффманн.

По ее словам, федеральное правительство "очень осознано" того, что нацистская Германия во время Второй мировой войны нанесла незаурядные страдания Польше и убила более миллиона человек. Также правительство осознает, что именно нападение на Польшу стало началом этого преступления.

"Но речь не идет о том, чтобы подвести какую-то черту под историей, с точки зрения Германии, это невозможно", - отметила представитель федерального правительства ФРГ. Она также подчеркнула, что вопрос решен в соответствии с международным правом.

Накануне, 4 октября, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет выплачивать репарации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.