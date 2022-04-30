Польша поможет восстанавливать разрушенную украинскую систему теле- и радиовещания, - Госспецсвязи

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.



"Недавно Литовская Республика предоставила 19 телевизионных и FM-передатчиков для таких целей. Теперь ожидаем помощи коллег из Польши", - говорится в сообщении.



Известно, что при ракетных обстрелах и бомбардировках пострадали десятки передающих телевизионных центров.



Новое телевизионное и радиовещательное оборудование Украина получит в рамках сотрудничества Госспецсвязи и КРРТ с ведущим оператором эфирного радио и телевидения Республики Польша, компанией Emitel.



Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.



Четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним будут доставлены в Украину в течение четырех недель.

Напомним, 14 марта в результате вражеского авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. В результате в области не работает теле- и радиовещание.

В Ровно из-под завалов разрушенной телебашни освободили несколько человек.