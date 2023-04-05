Польша поможет в восстановлении Украины и поиске похищенных Россией детей

Об этом рассказал Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как отметили в Офисе президента Украины, стороны обсудили ряд экономических и инфраструктурных вопросов, а также возможности восстановления Украины.

Во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и министерством экономического развития и технологий Польши о сотрудничестве в восстановлении Украины.

"Уверен, что наше восстановление будет помогать развитию и польского бизнеса, и обеих наших стран", – прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что Украина заинтересована в максимальном привлечении польского бизнеса. И подчеркнул: "Мы работаем над минимизацией военных рисков для инвестиций".

Также во время переговоров речь шла о дальнейших шагах по сближению Украины с Европейским Союзом и их поддержке со стороны правительства Польши.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за совместную инициативу Польши и Европейской комиссии по поиску и возвращению детей, которых Россия похитила с временно оккупированных территорий и пытается лишить семьи, страны и национальной идентичности.

"Ищем решение, как вернуть украинских детишек, которые были силой похищены, депортированы нашим врагом – Российской Федерацией. Наши польские братья готовы помочь Украине в поиске и возвращении детей", – отметил глава государства.

Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Он добавил, что Польша обсуждает с европейскими партнерами и США о том, как построить новую архитектуру безопасности. И подчеркнул, что сейчас "не может быть и речи о соглашениях с яростной, варварской Россией".

"Это от Украины зависит, что она определит как приемлемые для себя условия мира и безопасности", – отметил он.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с Моравецким Зеленский также рассказал, что удалось найти выход из ситуации с протестами фермеров через украинское зерно.

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни, неделями мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", - отметил Владимир Зеленский, не уточнив, каков этот выход.