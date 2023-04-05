Польша поможет в восстановлении Украины и поиске похищенных Россией детей
Польша выразила готовность присоединиться к восстановлению Украины и будет способствовать поиску похищенных Россией украинских детей
Об этом рассказал Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Как отметили в Офисе президента Украины, стороны обсудили ряд экономических и инфраструктурных вопросов, а также возможности восстановления Украины.
Во время визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и министерством экономического развития и технологий Польши о сотрудничестве в восстановлении Украины.
"Уверен, что наше восстановление будет помогать развитию и польского бизнеса, и обеих наших стран", – прокомментировал Зеленский.
Он добавил, что Украина заинтересована в максимальном привлечении польского бизнеса. И подчеркнул: "Мы работаем над минимизацией военных рисков для инвестиций".
Также во время переговоров речь шла о дальнейших шагах по сближению Украины с Европейским Союзом и их поддержке со стороны правительства Польши.
Кроме того, Зеленский поблагодарил за совместную инициативу Польши и Европейской комиссии по поиску и возвращению детей, которых Россия похитила с временно оккупированных территорий и пытается лишить семьи, страны и национальной идентичности.
"Ищем решение, как вернуть украинских детишек, которые были силой похищены, депортированы нашим врагом – Российской Федерацией. Наши польские братья готовы помочь Украине в поиске и возвращении детей", – отметил глава государства.
Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО. Он добавил, что Польша обсуждает с европейскими партнерами и США о том, как построить новую архитектуру безопасности. И подчеркнул, что сейчас "не может быть и речи о соглашениях с яростной, варварской Россией".
"Это от Украины зависит, что она определит как приемлемые для себя условия мира и безопасности", – отметил он.
Во время пресс-конференции по итогам встречи с Моравецким Зеленский также рассказал, что удалось найти выход из ситуации с протестами фермеров через украинское зерно.
"Мы обсуждали вопросы наших фермеров – польских и украинских. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни, неделями мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", - отметил Владимир Зеленский, не уточнив, каков этот выход.
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