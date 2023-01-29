Польша поможет Украине с диджитализацией музеев
Министерство культуры Польши подписало с Министерством культуры Украины проект "Внедрение электронной системы реестра Музейного форда Украины"
Об этом сообщает Александр Ткаченко.
"Государственная часть Музейного фонда Украины насчитывает более 12 миллионов объектов. С началом полномасштабной войны потребность в диджитализации музейных ресурсов Украины стала неотложной. Вместе с обстрелами, ограблениями и разрушениями музеев, уничтожается учетная документация, содержащая всю важную информацию о музейных ценностях" , – говорится в сообщении.
Ткаченко объяснил, что благодаря этому проекту можно будет понимать статус и местонахождение каждого объекта, это сделает автоматизированной подготовку документов для перемещения, создаст интероперабельность с другими реестрами государства и европейскими культурными сообществами.
Отмечается, что в рамках проекта будет создан электронный реестр и проведено обучение специалистов, которые будут с ними работать.
"Реестр будет доступен для взаимодействия с государственными и международными системами и сервисами для получения разрешений на вывоз культурных ценностей и дальнейшей интеграции Украины в художественное сообщество Европы. Кроме того, открытые данные реестра будут опубликованы на информационном вебресурсе для популяризации украинского искусства и музейных коллекций", - указывается в пояснении.
- Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне пополнился новыми экспонатами из боевых действий.
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