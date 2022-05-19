Польша поможет Швеции и Финляндии, если Россия нападет на эти страны до членства в НАТО, – Моравецкий

Об этом он отметил на конференции, сообщает Reuters.

"Я считаю вступление Швеции и Финляндии в НАТО важным сигналом по укреплению безопасности в Европе, – говорит Моравецкий. – И хочу дать понять, что в случае нападения на Швецию или Финляндию во время их присоединения Польша придет им на помощь".

8 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день президент Америки Джо Байден пообещал, что США будут защищать Финляндию и Швецию без 5-й поправки Устава НАТО.

16 мая в МИД России заявили , что не будут мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

12 мая Финляндия объявила о намерении вступить в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса.

Министерство иностранных дел РФ угрожает Финляндии из-за членства в НАТО военным ответом.