Польша поможет Швеции и Финляндии, если Россия нападет на эти страны до членства в НАТО, – Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова прийти на помощь Швеции и Финляндии, если Россия решит напасть до момента предоставления им членства в НАТО
Об этом он отметил на конференции, сообщает Reuters.
"Я считаю вступление Швеции и Финляндии в НАТО важным сигналом по укреплению безопасности в Европе, – говорит Моравецкий. – И хочу дать понять, что в случае нападения на Швецию или Финляндию во время их присоединения Польша придет им на помощь".
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