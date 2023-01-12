Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день", - сказал он.

Вместе с тем, источники Польского радио в Минобороны и в канцелярии президента добавили, что это произойдет после ближайших выходных. Ожидается, что в Польшу, кроме ЗРК Patriot, прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера.

Вместе с системами Patriot, немецкие экипажи будут размещены в восточном Люблинском воеводстве Польши. Немецкие рабочие группы уже находятся в Польше, выполняя последние приготовления к прибытию экипажей Patriot.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил журналистам, что пусковые установки Patriot, которые передаст Германия, "должны быть интегрированы" в систему польского командования.

21 ноября Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot для защиты от потенциальных ракетных обстрелов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран. Польша сразу же после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать систему Украине.

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