Польша получит ЗРК Patriot от Германии на следующей неделе
Зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии поступят в Польшу на следующей неделе. Вместе с ними прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера
Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича.
"Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день", - сказал он.
Вместе с тем, источники Польского радио в Минобороны и в канцелярии президента добавили, что это произойдет после ближайших выходных. Ожидается, что в Польшу, кроме ЗРК Patriot, прибудут около 400 военнослужащих Бундесвера.
Вместе с системами Patriot, немецкие экипажи будут размещены в восточном Люблинском воеводстве Польши. Немецкие рабочие группы уже находятся в Польше, выполняя последние приготовления к прибытию экипажей Patriot.
Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил журналистам, что пусковые установки Patriot, которые передаст Германия, "должны быть интегрированы" в систему польского командования.
- 21 ноября Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot для защиты от потенциальных ракетных обстрелов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран. Польша сразу же после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
- 6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать систему Украине.
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