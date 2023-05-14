Польша получит первые РСЗО Himars 15 мая
Министр обороны Польши Мариуш Влащак заявил, что первая система HIMARS будет передана стране в понедельник
Об этом он заявил в воскресенье, выступая на съезде правящей партии "Право и справедливость", сообщает издание Business Insider.
Блащак сказал, что закупленная польскими военными противоракетная система Patriot уже в Польше, а первые американские пусковые установки HIMARS прибудут в страну 15 мая.
"Заказ для польской армии самый большой в истории. В 2018 году мы подписали контракт на ЗРК Patriot и уже подписали контракт. А первые пусковые установки HIMARS прибудут в Польшу завтра", - заявил министр.
Министр обороны Польши подчеркнул, что у страны будет самая мощная армия Европы через несколько лет
"Мы укрепляем польское войско, пытаясь сделать его настолько сильным, чтобы остановить захватчиков от нападения на нашу родину. Это политика обороны и сдерживания", – подчеркнул он.
- В середине марта Польша со Словакией согласились передать Украине истребители МиГ-29. Польша уже передала Украине 8 самолетов МиГ-29.
- 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
- В середине апреля Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29, полученных Варшавой из старых запасов ГДР. Германия оперативно согласовала поставку.
- По состоянию на 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
- По состоянию на 11 мая Польша передала Украине 14 самолетов МиГ-29.
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