Об этом он заявил в воскресенье, выступая на съезде правящей партии "Право и справедливость", сообщает издание Business Insider.

Блащак сказал, что закупленная польскими военными противоракетная система Patriot уже в Польше, а первые американские пусковые установки HIMARS прибудут в страну 15 мая.



"Заказ для польской армии самый большой в истории. В 2018 году мы подписали контракт на ЗРК Patriot и уже подписали контракт. А первые пусковые установки HIMARS прибудут в Польшу завтра", - заявил министр.

Министр обороны Польши подчеркнул, что у страны будет самая мощная армия Европы через несколько лет

"Мы укрепляем польское войско, пытаясь сделать его настолько сильным, чтобы остановить захватчиков от нападения на нашу родину. Это политика обороны и сдерживания", – подчеркнул он.