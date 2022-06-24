Польша получит от ЕБРР 450 млн евро для помощи беженцам из Украины
Польша получит кредит в сумме 450 млн евро от ЕБРР, который поможет ей справиться с наплывом беженцев из Украины
Об этом сообщает SkyNews.
Издание отмечает, что с февраля около 4,3 миллиона украинцев бежали в Польшу, а польское правительство предоставляет бесплатное убежище, образование, возможности трудоустройства, а также социальную и медицинскую помощь.
Многие беженцы переехали в другие страны, некоторые вернулись в Украину, но примерно половина из них все еще остается в Польше.
Кроме того, во время саммита Европейского Союза в пятницу в Брюсселе премьер-министр Польши заявил, что блок медленно компенсирует Польше военную помощь, которую Варшава предоставила Украине.
Матеуш Моравецкий сказал, что он уверен, что деньги поступят и что между Польшей и Европейской комиссией нет разногласий по текущему финансированию помощи беженцам.
Он добавил, что правительство пока перечисляет деньги в поддержку беженцев из других областей государственного бюджета.
"Поляки помогают Украине, потому что Украина борется также за Польшу... за мир и безопасность во всей Европе. Есть дань крови на их стороне, на нашей стороне, есть помощь в знак солидарности", - сказал Моравецкий.
- Напомним, ЕС также сегодня утвердил пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро.
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