Польша получит от ЕБРР 450 млн евро для помощи беженцам из Украины

Об этом сообщает SkyNews.

Издание отмечает, что с февраля около 4,3 миллиона украинцев бежали в Польшу, а польское правительство предоставляет бесплатное убежище, образование, возможности трудоустройства, а также социальную и медицинскую помощь.

Многие беженцы переехали в другие страны, некоторые вернулись в Украину, но примерно половина из них все еще остается в Польше.

Кроме того, во время саммита Европейского Союза в пятницу в Брюсселе премьер-министр Польши заявил, что блок медленно компенсирует Польше военную помощь, которую Варшава предоставила Украине.

Матеуш Моравецкий сказал, что он уверен, что деньги поступят и что между Польшей и Европейской комиссией нет разногласий по текущему финансированию помощи беженцам.

Он добавил, что правительство пока перечисляет деньги в поддержку беженцев из других областей государственного бюджета.

"Поляки помогают Украине, потому что Украина борется также за Польшу... за мир и безопасность во всей Европе. Есть дань крови на их стороне, на нашей стороне, есть помощь в знак солидарности", - сказал Моравецкий.

Напомним, ЕС также сегодня утвердил пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb