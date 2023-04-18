Польша получит €30 миллионов помощи от ЕС на фоне кризиса с украинским зерном, - Польское радио
Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров пяти стран, включая Польшу после кризиса с наплывом украинской сельскохозяйственной продукции
Об этом пишет польское радио.
Второй пакет поддержки Еврокомиссии для фермеров из пяти стран, включая Польшу, будет увеличен с 75 млн. евро до 100 млн. евро.
Окончательное решение о финансовой поддержке будет принято в ближайшие дни. ближайшие дни. Так же данное решение должно быть одобрено представителями государств-членов позже. Для Польши сумма помощи составит около 30 миллионов евро.
Отмечается, что Еврокомиссия предложит шаги для того, чтобы зерно из Украины ехало в пункт назначения, то есть в Африку, а не оставалось в соседних странах. Ранее это привело к дестабилизации внутренних аграрных рынков в ЕС.
- В субботу, 15 апреля, официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
- Представитель Европейской комиссии заявил , что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Это произошло на фоне запрещения импорта украинского зерна Польшей и Венгрией.
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