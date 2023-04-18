Об этом пишет польское радио.

Второй пакет поддержки Еврокомиссии для фермеров из пяти стран, включая Польшу, будет увеличен с 75 млн. евро до 100 млн. евро.

Окончательное решение о финансовой поддержке будет принято в ближайшие дни. ближайшие дни. Так же данное решение должно быть одобрено представителями государств-членов позже. Для Польши сумма помощи составит около 30 миллионов евро.

Отмечается, что Еврокомиссия предложит шаги для того, чтобы зерно из Украины ехало в пункт назначения, то есть в Африку, а не оставалось в соседних странах. Ранее это привело к дестабилизации внутренних аграрных рынков в ЕС.