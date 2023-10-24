Польша получила уже 8 корейских истребителей FA-50
ВВС Польши получили от Южной Кореи очередные два легких боевых истребителя FA-50 – всего уже поступило 8 из 48 самолетов
Об этом сообщил в соцсети X министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Очередные корейские самолеты – для Воздушных сил Польши. На варшавскую аэродром Оконце прибыли два FA-50",- сообщил Блащак.
Он отметил, что на сегодняшний день в Польшу доставлено восемь самолетов FA-50, а до конца этого года их будет 12.
Польша закупила в Южной Корее 48 легких боевых самолетов FA-50, которые будут поставляться в РП до 2028 года.
Их общая стоимость составляет 3 млрд. долларов.
Ранее Блащак неоднократно заявлял, что в перспективе двух лет у Польши будут сильнейшие сухопутные войска в Европе. Кроме увеличения численности ВС страны до 300 тысяч, происходит техническая модернизация польской армии и ее оснащение современным оборудованием. В частности, речь идет о танках Abrams и K2, корейских легких боевых самолетах FA-50, заказных американских истребителях F-35 и т.д.
- В середине марта Польша со Словакией согласилась передать Украине истребители МиГ-29. В начало Польша передала Украине 8 самолетов МиГ-29.
- 15 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
- 17 апреля в Словакии сообщили о прибытии в Украину всех 13 анонсированных истребителей МиГ-29.
- 8 мая Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29, ранее обещавших предоставить в рамках военной помощи.
- В середине июля посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил , что Варшава может передать Киеву все имеющиеся у нее истребители МиГ-29.
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