Польша получила уже 8 корейских истребителей FA-50

Об этом сообщил в соцсети X министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Очередные корейские самолеты – для Воздушных сил Польши. На варшавскую аэродром Оконце прибыли два FA-50",- сообщил Блащак.

Он отметил, что на сегодняшний день в Польшу доставлено восемь самолетов FA-50, а до конца этого года их будет 12.

Польша закупила в Южной Корее 48 легких боевых самолетов FA-50, которые будут поставляться в РП до 2028 года.

Их общая стоимость составляет 3 млрд. долларов.

Ранее Блащак неоднократно заявлял, что в перспективе двух лет у Польши будут сильнейшие сухопутные войска в Европе. Кроме увеличения численности ВС страны до 300 тысяч, происходит техническая модернизация польской армии и ее оснащение современным оборудованием. В частности, речь идет о танках Abrams и K2, корейских легких боевых самолетах FA-50, заказных американских истребителях F-35 и т.д.