Польша получила британскую систему ПВО

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в твиттер.

"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших крепких отношений и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал Блащак.

Также в Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.

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