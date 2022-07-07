Польша получила британскую систему ПВО
Британская система ПВО Sky Sabre поступила в Польшу для защиты ее воздушного пространства
Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в твиттер.
"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших крепких отношений и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал Блащак.
- Также в Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 35.59
-
EUR
Покупка 35.58Продажа 36.61
- Актуальное
- Важное