Польша получила 147 млн евро от ЕС в помощь украинским беженцам
Польша получила от Евросоюза 147 млн евро для помощи украинским беженцам
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в twitter.
По его словам, Польша получила на помощь украинцам, спасающимся от войны с Россией 700 млн злотых (147 млн евро).
"Мне приятно сообщить, что Польша получила почти 700 млн злотых от Евросоюза для беженцев из Украины. Средства были перечислены в фонды, оператором которых является МВД. Мы ждем следующего транша примерно в 200 млн злотых", - написал Каминский.
По данным польской пограничной службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польшу въехали более 7,11 млн. украинцев, а 5,32 млн вернулись обратно. По данным МВД Польши, в настоящее время в стране находится 1,3-1,5 млн украинских беженцев.
- 18 октября стало известно, что по планам польского правительства с 2023 года украинские беженцы, находящиеся в стране более 120 дней, должны оплачивать 50% собственного содержания.
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