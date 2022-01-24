Польша пока не планирует направление своих военных в Украину, - председатель Бюро нацбезопасности
На фоне угрозы нападения РФ Польша пока не планирует направление своих военных в Украину, но государства ведут переговоры о предоставлении оружия Киеву
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Gazeta Prawna .
По его словам, на сегодняшний день вопрос поддержки Украины польскими войсками не стоит. Однако в Польше "на разных уровнях" проводятся обсуждения о предоставлении Киеву оружия.
"Вопрос поддержки стал предметом двухдневных консультаций между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, которые состоялись перед выходными в Висле. Они дали четкий сигнал поддержки евроатлантических стремлений Украины. В случае российского вторжения мы готовы к другим мерам помощи в рамках так называемой коалиции желающих на форуме НАТО . Украинцам нужно оружие и мы также об этом говорим", - заявил Павел Солох.
На вопрос журналиста, сколько польских военных находится в Украине в этот момент, он ответил, что "это зависит от проводимых там учений".
"Военное сотрудничество Польши и Украины, прежде всего, охватывает миссии по тренировкам, где мы сотрудничаем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц", - сказал Солох.
- НАТО усугубляет военное присутствие в Восточной Европе в связи с угрозой вторжения России в Украину.
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