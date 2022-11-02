Польша подтвердила партнерство со США в строительстве первой АЭС

Об этом информирует польское правительство.

2 ноября Совет министров принял постановление о строительстве крупномасштабных АЭС в Польше. Строительство первой станции начнется на базе американской технологии реакторов AP1000 в 2026 году, а в 2033 – введут в эксплуатацию первый блок.

"Еще никогда Польша не была так близка к строительству атомной электростанции, как сегодня. Решение о подтверждении стратегического партнерства со США приближает нас к реализации этого проекта. Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но станет значительным импульсом развития для нашей экономики", – сказала министр климата и окружающей среды Анна Москова.

Москова подчеркнула, что строительство АЭС обеспечит суверенитет и энергетическую безопасность государства и долгосрочную цивилизационную программу, которая будет способствовать созданию новых отраслей промышленности в Польше.

"Выбор технологии для первой атомной электростанции в Польше фактически приближает нас к реализации этого стратегического проекта, а надлежащее обеспечение финансирования строительства крупномасштабных атомных электростанций в Польше позволит снизить цены на электроэнергию, учитывая интересы конечных потребителей", - добавляет министр.

Подтверждение Советом министров стратегического партнерства с США является ключевым шагом в процессе выбора поставщика для строительства атомных энергоблоков, осуществляемого с привлечением компании Polish Nuclear Power Plants.

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