Польша подтвердила дату встречи ОБСЕ по агрессии РФ против Украины
Польское председательство в ОБСЕ подтвердило дату встречи представителей по агрессии РФ в Украине
Об этом говорится на странице Польского председательства в ОБСЕ 2022 в Twitter.
Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами по поводу необычных военных действий", - говорится в сообщении.
Отмечено, что встреча будет созвана во вторник согласно Венскому документу.
- Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили , что предположительно встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ состоится 15 февраля.
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