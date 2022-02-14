Польша подтвердила дату встречи ОБСЕ по агрессии РФ против Украины

Об этом говорится на странице Польского председательства в ОБСЕ 2022 в Twitter.



Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами по поводу необычных военных действий", - говорится в сообщении.



Отмечено, что встреча будет созвана во вторник согласно Венскому документу.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили , что предположительно встреча ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ состоится 15 февраля.

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