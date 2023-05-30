Польша подписала контракт с США на покупку ракет Hellfire

Об этом в twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, ракеты будут использоваться для вооружения вертолетов вооруженных сил страны.

"Сегодня подписали контракт на поставку ракет Hellfire. Ими будут вооружены вертолеты поддержки AW149, а впоследствии ударные вертолеты AH-64E Apache Guardian", - отметил Блащак.

Справка

AGM-114 Hellfire – американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух - земля", запускаемая из закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами. Применяется с вертолетов (AH-64 Apache), самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV).