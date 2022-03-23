Польша подозревает в шпионаже 45 российских дипломатов, их планируют выслать из страны
Агентство внутренней безопасности Польши составило список из 45 связанных со спецслужбами россиян, пользующихся дипломатическим статусом
Об этом сообщается на сайте польского правительства .
Глава Агентства внутренней безопасности предоставил Министерству иностранных дел список из 45 сотрудников российских спецслужб и их единомышленников, которые, находясь в Польше, имеют дипломатический статус.
Глава Агентства просит выслать их с территории страны в связи с политикой России в отношении Польши и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины.
Отмечается, что собранные материалы доказывают, что деятельность выявленных офицеров и сотрудничающих с ними лиц служит реализации проектов российской разведки, направленных на стабильность Польши и ее партнеров, а также представляет угрозу интересам и безопасности государства.
Среди офицеров, на которых распространяется действие заявки, есть сотрудник российских служб, деятельность которого была выявлена в ходе расследования в отношении гражданина Польши, задержанного 17 марта этого года по подозрению в шпионаже.
В Агентстве подчеркивают, что сотрудники российских спецслужб нарушают польское законодательство и положения Венской конвенции, используя статус дипломата для ведения разведывательной деятельности.
- Напомним, на саммите НАТО 24 марта Польша предложит НАТО отправить миротворцев в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.01
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное