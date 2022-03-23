Польша подозревает в шпионаже 45 российских дипломатов, их планируют выслать из страны

Об этом сообщается на сайте польского правительства .



Глава Агентства внутренней безопасности предоставил Министерству иностранных дел список из 45 сотрудников российских спецслужб и их единомышленников, которые, находясь в Польше, имеют дипломатический статус.



Глава Агентства просит выслать их с территории страны в связи с политикой России в отношении Польши и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины.



Отмечается, что собранные материалы доказывают, что деятельность выявленных офицеров и сотрудничающих с ними лиц служит реализации проектов российской разведки, направленных на стабильность Польши и ее партнеров, а также представляет угрозу интересам и безопасности государства.



Среди офицеров, на которых распространяется действие заявки, есть сотрудник российских служб, деятельность которого была выявлена в ходе расследования в отношении гражданина Польши, задержанного 17 марта этого года по подозрению в шпионаже.



В Агентстве подчеркивают, что сотрудники российских спецслужб нарушают польское законодательство и положения Венской конвенции, используя статус дипломата для ведения разведывательной деятельности.

Напомним, на саммите НАТО 24 марта Польша предложит НАТО отправить миротворцев в Украину.