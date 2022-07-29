Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Укринформ .

"В целом Польша является сторонником далеко идущих санкций. Да, такого типа инициативы, особенно те, которые предлагают наши партнеры из Центрально-Восточной Европы, как правило, мы поддерживаем", - подчеркнул он.

По словам Петра Мюллера, пока ему неизвестны подробности санкций, предложенных правительством Эстонии.

28 июля стало известно, что Эстония не будет выдавать россиянам визы или виды, необходимые для обучения.

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