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Главная война с Россией Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян

Польша поддерживает инициативу Эстонии ввести визовые ограничения для россиян

29 июля, 2022 пятница
07:07
война с Россией

Польша поддерживает далеко идущие санкции против РФ, в частности решение Эстонии ввести визовые ограничения для россиян

Об этом сообщил представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Укринформ .

"В целом Польша является сторонником далеко идущих санкций. Да, такого типа инициативы, особенно те, которые предлагают наши партнеры из Центрально-Восточной Европы, как правило, мы поддерживаем", - подчеркнул он.

По словам Петра Мюллера, пока ему неизвестны подробности санкций, предложенных правительством Эстонии.

  • 28 июля стало известно, что Эстония не будет выдавать россиянам визы или виды, необходимые для обучения.

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санкции против России
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