Польша победила Уэльс в Лиге наций
В 1-м туре Лиги наций сборная Польши оказалась сильнее Уэльса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1. Польша пропустила первой после того, как за Уэльс на 52-й минуте отличился Джонатан Уильямс.
Поляки ответили на пропущенный мяч двумя. Авторы голов – это Кароль Свидерски и Якуб Каминьски.
Польша и Уэльс выступают в дивизионе Лиги наций. Также в квартете есть Бельгия и Нидерланды.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
1 июня
Польша – Уэльс 2:1
Голы: Каминьски, 72, Свидерски, 85 – Вильямс, 52
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