Польша победила Уэльс в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:1. Польша пропустила первой после того, как за Уэльс на 52-й минуте отличился Джонатан Уильямс.

Поляки ответили на пропущенный мяч двумя. Авторы голов – это Кароль Свидерски и Якуб Каминьски.

Польша и Уэльс выступают в дивизионе Лиги наций. Также в квартете есть Бельгия и Нидерланды.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

1 июня

Польша – Уэльс 2:1

Голы: Каминьски, 72, Свидерски, 85 – Вильямс, 52

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