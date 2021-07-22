Польша по российскому запросу задержала бурятского правозащитника

Об этом рассказывает проект "Радио Свобода" Сибирь.Реалии.

Власти Польши задержала по запросу России бурятского правозащитника Евгения Хасоева, который занимался делами пострадавших от полицейского насилия. Мужчину поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.



Выдавать его российским властям или нет, будет решать суд.

Евгений Хасоев - руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток".



8 февраля этого года его задержали во время суда над одним из участников акций протеста 23 и 31 января в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. У правозащитника возник конфликт с судебным приставом.

По версии следствия, Хасоев угрожал приставу расправой, вытащив при этом из кармана складной нож. Сам правозащитник утверждает, что никому не угрожал, а на конфликт его спровоцировал пристав.