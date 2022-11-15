Польша перебирает во "временное управление" местные активы, связанные с Газпромом
Польша поглотит местные активы российского Газпрома ради энергетической безопасности страны
Об этом заявил министр развития Вальдемар Буда 14 ноября, передает "Радио Свобода".
По его словам, действия будут касаться 48-процентной доли российской компании в Europolgaz, владеющей польским участком Ямальского газопровода.
Министр добавил, что "временное принудительное управление" гарантирует безопасность критической инфраструктуры, используемой для транзита газа.
В сентябре Польша наложила санкции на Газпром и заявила, что его активы будут заморожены – после того, как в апреле польская сторона ввела санкции против 50 российских олигархов и компаний, включая и Газпром, чтобы усилить давление на Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
- Напомним, недавно правительство Германии объявило о национализации бывшей дочерней структуры Газпрома – компании Securing Energy for Europe (SEFE). Решение национализировать бывшую "дочь" российского энергетического гиганта, ранее называвшуюся Gazprom Germania, правительство Германии приняло после того, как Еврокомиссия согласилась оказать стране помощь в размере 225,6 млн евро для приобретения 100% акций SEFE.
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