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Польша перебирает во "временное управление" местные активы, связанные с Газпромом

15 ноября, 2022 вторник
01:27
Экономика газ

Польша поглотит местные активы российского Газпрома ради энергетической безопасности страны

Об этом заявил министр развития Вальдемар Буда 14 ноября, передает "Радио Свобода".

По его словам, действия будут касаться 48-процентной доли российской компании в Europolgaz, владеющей польским участком Ямальского газопровода.

Министр добавил, что "временное принудительное управление" гарантирует безопасность критической инфраструктуры, используемой для транзита газа.

В сентябре Польша наложила санкции на Газпром и заявила, что его активы будут заморожены – после того, как в апреле польская сторона ввела санкции против 50 российских олигархов и компаний, включая и Газпром, чтобы усилить давление на Москву из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

  • Напомним, недавно правительство Германии объявило о национализации бывшей дочерней структуры Газпрома – компании Securing Energy for Europe (SEFE). Решение национализировать бывшую "дочь" российского энергетического гиганта, ранее называвшуюся Gazprom Germania, правительство Германии приняло после того, как Еврокомиссия согласилась оказать стране помощь в размере 225,6 млн евро для приобретения 100% акций SEFE.

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Польша
санкции против России
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