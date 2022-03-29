Польша планирует запретить импорт угля из России
Правительство уже разработало законопроект, которым предусмотрено введение эмбарго на импорт угля из России из-за войны войны в Украине
Об этом заявил спикер Кабинета министров Петр Мюллер, передает Reuters.
"Исходя из того, что мы видим пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций, мы пытаемся принять такие решения, которые позволяют ссылаться на вопросы безопасности. Мы пошли на шаг дальше и предложили правила, блокирующие на уровне страны импорт угля из России", – сказал Мюллер.
Он отметил, что это решение может привести к проблемам, однако Польша "не может дальше ждать".
- Напомним, ЕС только рассматривает введение санкций, предусматривающих эмбарго на российскую нефть, газ и уголь. Однако за это выступают даже в Германии, являющейся одной из наиболее зависимых от российских энергоносителей стран Европы.
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