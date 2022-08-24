Польша планирует вложить в модернизацию армии более 520 млрд злотых к 2035 году
В правительстве Польши планируют серьезно усилить возможности вооруженных сил и к 2035 году инвестировать в модернизацию армии 524 млрд злотых (почти 110 млрд евро)
Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак.
"Последствия многих лет пренебрежения (вопросами обороны), включая расформирование подразделений, нужно преодолеть… Я хочу, чтобы это звучало громко: увеличение расходов на безопасность Польши и Поляков - это сейчас самое главное. Мы должны еще больше ускорить модернизацию армии, потому что это единственная правильная реакция на варварское нападение РФ на Украину… Эти гигантские расходы должны обеспечить, что никто не решится нападать на нас", - подчеркнул он.
По словам Блащака, речь идет о рекордной для истории Польши сумме – 524 млрд злотых на модернизацию оружия и военного оборудования в рамках плана модернизации до 2035 года.
Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша, хотя и является членом НАТО, должна быть способна сдержать потенциального агрессора самостоятельно.
- 14 августа Польша, Латвия и Эстония призвали НАТО усилить их потенциал. В частности европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине численность американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.
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