Польша планирует визит в США для поддержки военных репараций от Германии

Об этом информирует PAP.

"Я готовлюсь к визиту в США. Я намерен встретиться в Конгрессе США с конгрессменами, а также сенаторами. Мы хотели бы, чтобы этот визит состоялся в конце января или начале февраля. Наш посол Марек Магеровский сегодня готовит список встреч", - заявил замглавы МИД Польши.

Мулярчик подчеркнул, что реакция заставляет изменить стратегию переговоров с немецким правительством - "потому что здесь стена" - к общению с общественностью.

Замглавы МИД говорит, что польские усилия найдут поддержку в Штатах.

"Я считаю, что сегодня абсолютно поддержка Америки очень важна, решающая", - заявил Мулярчик.

Вероятно, Госдеп США знает об этом вопросе, ведь был информирован через посольство.

"Сегодня я вижу большую роль Америки, ее Конгресса и Сената. Америку как страну, роль которой состоит и должна состоять в поддержании норм международного права, верховенства права и определенного рода международного правосудия", - добавил замглавы МИД Польши.

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.

Накануне, 4 октября, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет выплачивать репарации за ущерб, причиненный во времена Второй мировой войны.

5 октября 2022 года в министерстве иностранных дел Германии получили дипломатическую ноту от Польши по выплате репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

3 января Польша обратилась в ООН с просьбой поддержать инициативу по выплате Германией военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb