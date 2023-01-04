Польша планирует визит в США для поддержки военных репараций от Германии
Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик планирует поездку в США, чтобы заручиться поддержкой в деле военных репараций от Германии
Об этом информирует PAP.
"Я готовлюсь к визиту в США. Я намерен встретиться в Конгрессе США с конгрессменами, а также сенаторами. Мы хотели бы, чтобы этот визит состоялся в конце января или начале февраля. Наш посол Марек Магеровский сегодня готовит список встреч", - заявил замглавы МИД Польши.
Мулярчик подчеркнул, что реакция заставляет изменить стратегию переговоров с немецким правительством - "потому что здесь стена" - к общению с общественностью.
Замглавы МИД говорит, что польские усилия найдут поддержку в Штатах.
"Я считаю, что сегодня абсолютно поддержка Америки очень важна, решающая", - заявил Мулярчик.
Вероятно, Госдеп США знает об этом вопросе, ведь был информирован через посольство.
"Сегодня я вижу большую роль Америки, ее Конгресса и Сената. Америку как страну, роль которой состоит и должна состоять в поддержании норм международного права, верховенства права и определенного рода международного правосудия", - добавил замглавы МИД Польши.
- 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.
- 15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.
- Накануне, 4 октября, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет выплачивать репарации за ущерб, причиненный во времена Второй мировой войны.
- 5 октября 2022 года в министерстве иностранных дел Германии получили дипломатическую ноту от Польши по выплате репараций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.
- 3 января Польша обратилась в ООН с просьбой поддержать инициативу по выплате Германией военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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