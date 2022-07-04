Об этом информирует Энергоатом со ссылкой на заявление нефтегазовой компании PGNiG.

Отмечается, что компания PGNig сообщила о намерении расширить рабочую мощность ПХГ Wierzchowicach в Нижней Силезии с 1,3 млрд кубометров до 2,1 млрд кубометров.

Таким образом, газохранилище будет располагать половиной всех мощностей Польши, которые суммарно достигнут 4,03 млрд кубометров.

"Это сделает нас более устойчивыми к кризисам, подобным тому, с которым мы сейчас сталкиваемся в Европе. Инвестируя в инфраструктуру хранения, мы увеличиваем потенциал польского газового рынка", - заявила глава компании Ивона Ваксмундска-Олейничак.