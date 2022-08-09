Польша "планирует" установить контроль над сельским хозяйством Украины, а Киев берет в "заложники" ЕС: подборка фейков от России
Россия распространяет новые фейки о якобы намерениях Польши установить контроль над сельским хозяйством Украины, а ЕС в "заложниках" у Киева
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .
Служба внешней разведки РФ заявила, что Польша вроде бы планирует установить контроль над сельским хозяйством Украины: "Для чего организованно скупает продукцию по заниженным ценам. Также Польша инвестирует в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и другие рынки".
Среди новых российских манипуляций заявление представителя МИД РФ Вишневецкого, что Киев берет в "заложники" ЕС.
"Россия поражена цинизмом Зеленского, обвинившим российские войска в обстреле Запорожской АЭС, а Киев фактически берет в заложники ЕС, обстреливая крупнейшую атомную электростанцию Европы", - цитируют в ЦПИ.
Посол РФ в США Антонова утверждает, что США не хотят мира в Украине и продолжают помогать Киеву: "Новый пакет американской военной помощи Киеву на $1 млрд подтверждает, что США не хотят способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине, а хотят затянуть конфликт… США все больше втягиваются в конфликт в Украине, приближаясь к опасному пределу противостояния с Россией".
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 7 августа.
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