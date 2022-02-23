Польша планирует ускорить строительство стены на границе с Беларусью
В Польше планируют ускорить темпы строительства заграждения на границе с Беларусью
Об этом сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Interia.pl .
"Первые дни и недели работы воспринимаем как начало работ, а затем планируем увеличить темпы работ", - заявила Михальская.
По ее словам, исполнители планируют расширить время выполнения работ, работы будут вестись и в выходные.
Польские пограничники информируют, что до сих пор на границе установлено 635 столбов, 40 пролетов и 2,5 тыс. свай фундамента.
За прошедшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 36 человек: граждане Ирака, Ливана, Афганистана, Камеруна, Египта и Сенегала.
- Напомним, 26 января 2022 года Польша начала строить стену на границе с Беларусью.
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